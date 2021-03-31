"أمه قالت له أرميها في البحر".. إسراء عماد تكشف تفاصيل اعتداء زوجها عليها (فيديو)

قالت إسراء عماد، ضحية العنف الذي وقع بالإسكندرية، إن المشاكل التي تعرضت لها سببها الرئيس والدة زوجها وخطيبة شقيقة، موضحة أنه تم الصلح بينهما ولكن "بعد الصلح أمه قالت له: (أنا إعتبرت ابني مات) بسبب رجوعه لي".

وأضافت "عماد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "رحت عشان أصالحه عند البيت عندهم ومعايا شهود، ونزلت أمه شتمتني، فطلعت قلت له: (مامتك شتمتني تاني وضربتني قدامك)، فأخرج المطواة وضربني في وجهي ورقبتي، ولم يتركني إلا بعد سقوطي على الأرض واتشاهدت".





وأضاف: "شالني في التاكسي وضربني بالمطواة مرة أخرى تحت صدري، واستنجدت بشابين أثناء مرورهما، حتى ينقذاني من بين يديه، فقال لي: (أقسم بالله لو سمعت صوتك لأفصل رقبتك عن جسمك) ثم اتصل بوالدته وشقيقه وقال لهما: (أنا خلصت المهمة)، فأمه قالت له: (هحدفلك ملاية يا إما ترميها في البحر، أو عند بيت أهلها)".





وأشارت إلى ان زوجها لم يكن يعتدي عليها بهذا الشكل الوحشي، إلا في إطار الضرب العادي، متابعة: "أنا ما شفتش المطواة في إيده هوا سحبني من ظهري وبدأ في تسديد الطعنات لي.. وفي هذه اللحظة من شدة الصدمة مكنتش حاسة بحاجة، إلا بشيء غريب يدخل ويخرج في وجهي، ولم استطع النطق إلا بالشهادتين".





وأوضحت: "كنت بقله بالله عليك نفسي أشوف ابني بس، وبعدين إعمل اللي إنت عايزه، لكن قال لي: هخليكي تشوفيه بس بشرط تقولي للناس أن ناس غرباء اعتدوا عليكي".



