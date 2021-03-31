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هلا رشدي تعلن تفاصيل مشروع غنائي جديد مع حميد الشاعري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستعد المطربة هلا رشدي لطرح ميني ألبوم للأطفال، وتعمل حاليا أيضًا على مشروع غنائي مع الموزع حميد الشاعري على إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها غنائها بتوزيع مختلف، وعبرت عن سعادتها بمشاركة حميد الشاعري.

وقالت في برنامج «فوتو شوت» على منصة «إكس تايم» ، أنها تحضر ميني ألبوم للأطفال مبدئيا، كما تعكف  على مشروع مع الكابو حميد الشاعري، مضيفة: "هنعمل أغاني كتير في منها إعادة توزيع وفي أغنية هغنيها من ألحان عمرو مصطفي والفترة دي هيبقي فيها شغل كتير".

وجمعت الحلقة بين المطربة هلا رشدي والمدونة السياحية بسنت نور الدين.

وتعتمد فكرة البرنامج الرئيسية على عمل جلسة تصوير للضيف وتلتقطها المصورة ولاء غنيم مع طرح عدة أسئلة ليتعرف الجمهور بأخر أخبار الضيف.

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