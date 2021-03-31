Advertisements

الحكومة تحذر: غلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:33 ص
نادر سعد
نادر سعد
أمنية فوزي
Advertisements
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المساجد التي لن تلتزم في رمضان بالقرارات الاحترازية سيتم إغلاقها على الفور.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المصلي سيمنع من دخول المسجد إذا لم يكن يرتدي الكمامة ويحمل سجادة صلاة خاصة به.

إجراءات احترازية جديدة من الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الإجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الإحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان بوابة الفجر المساجد الفجر الحكومة

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 17 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

منذ ثلث ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات حكومية يبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم

الأوقاف تكشف حقيقة عودة صلاة التهجّد في رمضان (فيديو)

9 شروط للسماح للمصلي بأداء صلاة التراويح داخل المسجد.. تعرف عليهم

الموعد والممنوعات.. ملامح شهر رمضان 2021

رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات بشأن شهر رمضان

قرارات عاجلة من الحكومة تطبق في شهر رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

12:31 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان