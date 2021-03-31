توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، استعراضها "الفجر"، كالتالي:

_ الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف.





_ تحديد أماكن ثابتة للصلاة.





_ تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.





_ تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى.





_ إغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.





_ ضرورة ارتداء الكمامة.





_ إحضار سجادة الصلاة الخاصة.





_ عدم اصطحاب الأطفال.



