بعد رحيل أجويرو.. صراع ناري لضم إيرلينج هالاند في الصيف

تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، صراعا شرسا للحصول على خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، ولاسيما ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى مانشستر سيتي بهد رحيل مهاجمه الأرجنتيني سيرجو أجويرو.





صراع ضم إيرلينج هالاند في الصيف

أعلن مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل هدافهم التاريخي الأرجنتيني سيرجو أجويرو نهاية الموسم الجاري، بهم نهاية فترة تعاقده مع السماوي.





وأصبح مانشستر سيتي الإنجليزي، في حاجة إلى مهاجم صريح بعد رحيل سيرجو أجويرو، وامتلاك المدرب الإسباني بيب جوارديولا، خيارا هجوميا وحيدا آخر وهو جابرييل جيسوس.





من جانبه تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الحصول على خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، بإمكانية تمثيل ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.



