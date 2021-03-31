وصية طبيب بني سويف المتوفى بعد أيام من زفافه: "خدوا بالكم من الغلابة" (صور)

"خدوا بالكم من الغلابة ومتجوش عليهم عشان هما دول اللي باقيين لنا"، كانت هذه الكلمات آخر ما دونه الطبيب الشاب "علي الحاجري" أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بني سويف التخصصي، والذي وافته المنية، مساء الاثنين، متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الزعفرانة، في أثناء عودته من قضاء إجازة الزواج، بعد أسبوع واحد من زفافه.





تشييع الجثمان

وشيع أهالي محافظة بني سويف، الثلاثاء، جثمان الطبيب الشاب، إلى مثواه الأخير إلى مقابر العائلة، عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمحيط مسجد اللواء رضا عوض بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، في مشهد جنائزي مهيب، شارك فيه المئات من زملائه وأصدقائه وأقاربه.





وصية الطبيب الراحل

وتداول زملاء وأصدقاء الطبيب الراحل، صورة لآخر ما دونه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "وصية علي الحاجري" والتي نشرها في الثامن من شهر مارس الجاري، وجاء فيها:

"لإخواتى وكل زمايلي فى وزارة الصحة من الدكاترة والتمريض.. خدوا بالكم من الغلابة ومتجوش عليهم عشان هما دول اللي باقيين لنا، والله الكبار دول لو طالوا فينا هيقطعونا بسنانهم إنما الغلبان يوم ما تقع هيسندك عشان معندوش حاجة يبكى عليها، حسسه أنك ضهره وأمانه، واوعى فى يوم تستغل عجزه، ده لا حيلة ليه ولا حول ولا قوة، انت قوته وسنده بعد ربنا، وانت الملجأ بالنسبة للغلبان، البلد دى الكبير فيها ما بيرفعش حد لفوق، لكن لو يوم جيت تقع الغلبان هيرفعك لفوق وعلي دماغه مش علي كتفه بس والله من وراء القصد".





ابن موت

ولاقى المنشور عقب تداوله تفاعلًا واسعًا على صفحات وجروبات "فيسبوك" جاءت غالبية التعليقات في سياق واحد، وهو أن الطبيب الراحل كان "ابن موت" وكان يشعر بنهايته رحلته في الدنيا، لذلك حرص على أن يكتب هذه الكلمات التي جاءت بمثابة "الوصية" لزملائه من الاطباء وهيئة التمريض، سائلين له المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته واصدقاؤه وكل محبيه الصبر على فراقه.





والدته: ابني شهيد عند الله

وخلال تشييع الجنازة، التزمت والدة الطبيب الراحل الصمت من هول الصدمة، ورددت كلمات بسيطة، قالت فيها: "احتسبت ابني عند الله شهيد.. ربنا يصبرنا ويقوينا"، فيما دخل الدكتور مصطفى هارون نقيب اطباء بني سويف، في نوبة بكاء، قائلًا: "مات أبننا.. مات من كان يدخل البهجة علينا.. مات الزميل والصديق والابن، ربنا يصبر والدته ووالده والأسرة الطبية جميعا وكل العاملين بالمستشفى، منذ أسبوع حضرنا زفافه واليوم نشيع جثمانه، كان طبيبا ماهرا، ووفاته أدمت قلوبنا جميعا".





أطباء بني سويف

ويعد الراحل أحد أبرز أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الفترة الأخيرة رغم صغر سنه، إلا أنه استطاع في فترة قصيرة في حفر اسمه بين أطباء بني سويف، نظرا لما قام به من عمليات جراحية سريعة خلال فترة عمله بمستشفى بني سويف التخصصي بينها استخراج سمكة من القصبة الهوائية لصياد، كذلك أستخراج سيخ حديدي اخترق وجه طفل في الرابعة من عمره.





حفل زفافه