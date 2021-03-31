متحدث الوزراء يكشف عن شرط إقامة الصلاوات في رمضان



كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرارات الحكومة في شهر رمضان، قائلاً: " مجلس الوزراء قرر منع موائد الرحمن والافطار الجامعي سواء كان في مكان مفتوحة أو مغلق، وتم إغلاق الخيم الرمضانية بغض النظر عما تقدمه".



وتابع "سعد"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر زيادة مواعيد الإغلاق ساعة عن الأيام الحالية في شهر رمضان، كما تقرر منع التهجد والاعتكاف، وتم السماح بإجراء الصلوات وصلاة التراوح في المساجد بشرط تطبيق الاجراءات الاحترازية



وأشار إلى أن الطبيعة الخاصة لشهر رمضان قد تنذر بزيادة إصابات كورونا، حال عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ولذلك سيتم التشدد في تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن كبار السن عليهم أن يأخذوا بالرخصة وعدم الصلاة في المسجد، للحماية من الإصابة بناءً على توصية وزارة الصحة.

