Advertisements

متحدث الوزراء يكشف عن شرط إقامة الصلاوات في رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرارات الحكومة في شهر رمضان، قائلاً: " مجلس الوزراء قرر منع موائد الرحمن والافطار الجامعي سواء كان في مكان مفتوحة أو مغلق، وتم إغلاق الخيم الرمضانية بغض النظر عما تقدمه".

وتابع "سعد"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر زيادة مواعيد الإغلاق ساعة عن الأيام الحالية في شهر رمضان، كما تقرر منع التهجد والاعتكاف، وتم السماح بإجراء الصلوات وصلاة التراوح في المساجد بشرط تطبيق الاجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن الطبيعة الخاصة لشهر رمضان قد تنذر بزيادة إصابات كورونا، حال عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ولذلك سيتم التشدد في تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن كبار السن عليهم أن يأخذوا بالرخصة وعدم الصلاة في المسجد، للحماية من الإصابة بناءً على توصية وزارة الصحة.

أخبار تهمك

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عودة الأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ أقل من ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان