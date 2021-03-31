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قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بان مياه نهر النيل خط أحمر، كانت قوية وأثلجت قلوب كل المصريين، وأعطت إشارة لإثيوبيا بان مصر جادة في الحفاظ على أمنها القومي".

وتابع "نور الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا قررت احتجاز 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، دون التنسيق مع مصر والسودان، او دراسة الأثر السلبي، معقبَا:" إثيوبيا دولة غشيمة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد تحدث كذبًا أمام مجلس النواب الإثيوبي، بالقول بان أديس ابابا ستحجز فقط من 5% من مياه الأمطار في سد النهضة، معقبًا: " هو انت هتحجز 5% من مياه الامطار ولا من نهر النيل، ولو اعتبرنا هذا الصحيح، فهذا يعني أن مياه نهر النيل تقدر بـ220 مليار متر مكعب، وهذا كذب وبهتان"

ولفت إلى أن إثيوبيا تتحدث بان الهدف من السد توليد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي يعيش 60% منه في الظلام، رغم أنها قامت ببناء السد لتصدير الكهرباء وليس للإستخدام المحلي.

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