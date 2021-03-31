برفقة زوجته.. يوسف الشريف يشارك جمهوره صورة جديدة من كواليس "كوفيد 25"









شارك الفنان يوسف الشريف صورة له مع زوجته المؤلفة إنجى علاء من كواليس مسلسل كوفيد 25 وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "وعلق يوسف الشريف قائلا " من كواليس مسلسل كوفيد -٢٥ تأليف.. إنجي علاء إخراج:أحمد جلال إنتاج سينرجي ".يذكر أن مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.