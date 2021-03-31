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3 مشروعات قوانين واستجواب وزير.. أبرز نشاطات البرلمان في أسبوع (إنفوجراف)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا إبراهيم
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نشاطًا مُكثفًا على مدار الثلاثة أيام الماضية من خلال الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المُهمة التي تمُس الحياة اليومية للمواطنين، إضافةً إلى الموافقة بالإجماع على تفويض هيئة مكتب البرلمان على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف أبرز قرارات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري وجاءت كالتالي:

1- البرلمان يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري في مجموعه.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

2- السجن 15 عاما.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموعه.

ويستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

3- البرلمان يوافق على مشروع قانون الأحكام الخاصة بالقطن ويحيله إلى مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

4- الموافقة على تفويض هيئة مكتب البرلمان على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام.

ويأتي هذا الاستجواب بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.
3 مشروعات قوانين واستجواب وزير.. أبرز نشاطات البرلمان في أسبوع (إنفوجراف)
3 مشروعات قوانين واستجواب وزير.. أبرز نشاطات البرلمان في أسبوع (إنفوجراف)

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مجلس النواب عقوبه ختان الاناث الفجر البرلمان

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