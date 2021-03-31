ميدو: ماحدث في مباراة السلة كان مخطط له

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ما حدث خلال مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة، والتي تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهير أول أمس الإثنين، كان مخطط له.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك بالسلة، ليس وليد اللحظة، لكنه مخطط له".





وتابع، "الجمهور حضر مباراة الزمالك والاتحاد منذ 10 أيام فقط، وكذلك تم رفض حضوره في مباراة الزمالك وسموحة، لا يوجد شيء واضح، وهذا أساس المشكلة".





واستكمل، "وجود نجوم الكرة القدامى في صالة الزمالك لمؤازرة فريقهم في مباراة الأهلي بكرة السلة أمر طبيعي ومُعتاد، وخالد بيبو حضر من قبل المباراة التي أقيمت في صالة الأهلي، وهذا أيضًا حقه".



