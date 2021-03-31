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مصطفى الفقي: إثيوبيا في غيبوبة.. وشعبها سيدفع الثمن (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:04 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضح خطورة الموقف والتعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن المياه هي الحياة، والدفاع عنها حق مشروع، متابعًا: "مصر صبرت كثيرًا ولكن إثيوبيًا لم تقدم شيئًا، وتتحدث بعجرفة وجبروت واستفزاز واستخفاف بمصر".

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر سلكت كل الطرق السلمية، ولكن إثيوبيا تصر على العناد، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس ليست تهديدًا، ولكنها تحذيرًا إذا استمر الوضع.

وتابع: "نحن نريد التنمية لإثيوبيا ولكن هذا لن يكون أبدًا على حساب البشر، ونريد النهضة وتوفير الكهرباء لإثيوبيا ولكن ليس على حساب مصر" مؤكدًا أن إثيوبيا في غيبوبة حقيقية، وكأنها لا تعلم من هي مصر، وأن ما يقوم به آبي أحمد سوف يدفع ثمنه شعبه.

ونوه بأن الرئيس السيسي أشهد العالم على الموقف الحالي في ملف التفاوض، لافتًا إلى أن 105 ملايين مصري يؤيدون موقف السيسي بخصوص السد الإثيوبي، ولا يوجد دولة منبع تمنع المياه عن دولة المصب.

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مصطفى الفقي بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

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