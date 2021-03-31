Advertisements

يوسف الحسيني تعليقا على تصريح السيسي بشأن سد النهضة: "حبيبي ياريس" (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:31 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعلياق على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن المساس بمياه مصر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، قائلًا: "يا حبيبي يا ريس، يا حبيب الملايين، واللي ممكن يكون عقلة أو قلبه راح لبعيد شوية، لما يشوف تصريح الرئيس حول سد النهضة هيقول يا حبيبي ياريس"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"،المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء: "احنا كلنا في مصر بقالنا قد إيه، بنقول المياه، واحنا قلقانين، وتصريحات الرئيس حول أزمة سد النهضة هادئة أووي".

وأضاف الإعلامي: "تصريحات الرئيس ما زالت شديدة الهدوء، لسه الرئيس ما ورهمش الوش التاني بتاع ليبيا لما يعتنا الطائرات تجيب حق المواطنين المصريين.. مصر عمرها ما كنتا بلد بتحب المشاكل، احنان ناس هادية".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أنهى جولته في المجرى الملاحي لقناة السويس، الثلاثاء، والتى رافقة خلالها عدد من كبار المسؤولين، وذلك بعد نجاح العاملين في هيئة قناة السويس فى حل أزمة السفينة الجانحة في الممر الملاحي «إيفر جيفن» وتعويمها.

ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي أجراه اليوم من قناة السويس، عدة رسائل هامة في مختلف القضايا التي تخص مصر منها: «تطوير قناة السويس، وأزمة السد الإثيوبي، ومشروع الدلتا، ورسائل خاصة من الرئيس السيسي للشعب المصري".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وسف الحسيني تطوير قناة السويس ايفر جيفن السفينة الجانحة

أخبار تهمك

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي من محمد صلاح على مواجهة راموس

منذ ساعة و نصف

ميدو يفتح النار على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعتين

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

السيسي عن تعويم السفينة الجانحة: نطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه

المملكة تعرب عن تهنئتها بنجاح جهود جمهورية مصر في تعويم السفينة الجانحة

السيسي: حادث السفينة الجانحة أكد أن قناة السويس باقية ومنافسة وبقوة (فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس: عودة حركة الملاحة لم تكن تتحقق إلا بسواعد المصريين

اللي عايز يجرب يجرب.. كيف رسم السيسي خطا أحمر لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

04:37 ص

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان