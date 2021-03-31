يوسف الحسيني تعليقا على تصريح السيسي بشأن سد النهضة: "حبيبي ياريس" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعلياق على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن المساس بمياه مصر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، قائلًا: "يا حبيبي يا ريس، يا حبيب الملايين، واللي ممكن يكون عقلة أو قلبه راح لبعيد شوية، لما يشوف تصريح الرئيس حول سد النهضة هيقول يا حبيبي ياريس"





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"،المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء: "احنا كلنا في مصر بقالنا قد إيه، بنقول المياه، واحنا قلقانين، وتصريحات الرئيس حول أزمة سد النهضة هادئة أووي".





وأضاف الإعلامي: "تصريحات الرئيس ما زالت شديدة الهدوء، لسه الرئيس ما ورهمش الوش التاني بتاع ليبيا لما يعتنا الطائرات تجيب حق المواطنين المصريين.. مصر عمرها ما كنتا بلد بتحب المشاكل، احنان ناس هادية".





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أنهى جولته في المجرى الملاحي لقناة السويس، الثلاثاء، والتى رافقة خلالها عدد من كبار المسؤولين، وذلك بعد نجاح العاملين في هيئة قناة السويس فى حل أزمة السفينة الجانحة في الممر الملاحي «إيفر جيفن» وتعويمها.



