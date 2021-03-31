مصطفى الفقي: عملية تعويم السفينة كانت ملحمة حقيقية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن قناة السويس أكثر منطقة أثرت في تاريخ مصر، متابعًا: "قناة السويس كانت مصدرًا لدخل دول كثيرة لن تدفع فيها ثمنًا مثلما دفع المصريون".





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا في قناة السويس، ولا أحد يزايد عليها، معلقًا: "كلما صعد نجم مصر وتقدمها ازاد عدد الشامتين والحاقدين".





وأكد أنه لا يوجد مكان في العالم به أطماع مثل قناة السويس، موضحًا أن مصر نجحت نجاحًا مبهرًا في تعويم السفينة الجانحة، زيارة الرئيس اليوم لقناة السويس أكدت على إيمانه بوطنه، مشددًا على أن عملية تعويم السفينة كانت ملحمة حقيقية.



