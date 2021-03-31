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مصطفى الفقي: عملية تعويم السفينة كانت ملحمة حقيقية (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:28 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن قناة السويس أكثر منطقة أثرت في تاريخ مصر، متابعًا: "قناة السويس كانت مصدرًا لدخل دول كثيرة لن تدفع فيها ثمنًا مثلما دفع المصريون".

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا في قناة السويس، ولا أحد يزايد عليها، معلقًا: "كلما صعد نجم مصر وتقدمها ازاد عدد الشامتين والحاقدين".

وأكد أنه لا يوجد مكان في العالم به أطماع مثل قناة السويس، موضحًا أن مصر نجحت نجاحًا مبهرًا في تعويم السفينة الجانحة، زيارة الرئيس اليوم لقناة السويس أكدت على إيمانه بوطنه، مشددًا على أن عملية تعويم السفينة كانت ملحمة حقيقية.

وأشار إلى أن إنجاز تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس يشبه تأميم القناة، متابعًا: "السفينة الجانحة كانت اختبارة لقوة مصر في معالجة الأزمات"، منوهًا بأن مصر تغيرت في طريقة مواجهة الأزمات.

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زيارة الرئيس لقناة السويس تعويم السفينة السفينة الجانحة

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