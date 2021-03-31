Advertisements

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:07 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 154194 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 693 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 201432 من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و11956 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة سجلت أمس، 689 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر البيان اليومي لكورونا اصابات كورونا اليوم إصابات كورونا

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

منذ ساعتين

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ ساعتين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 15 حالة

993 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 610 حالات إصابة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا و41 حالة وفاة

عاجل| 644 حالة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

12:31 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان