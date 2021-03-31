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استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:07 ص
طارق يونس وعمرو أديب
طارق يونس وعمرو أديب
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خضع طارق يونس المشرف العام ورئيس تحرير برنامج الحكاية مع عمرو أديب المذاع على قناة mbc masr، ظهر الثلاثاء، لجراحة ناجحة لاستصال المرارة بمستشفى الشروق بالمهندسين، بعد معاناة استمرت مع الآم اصابة المرارة لأكثر من عامين.

وخرج "يونس" من المستشفى وعاد إلى منزله، بعد الاطمئنان على حالته الصحية لاستكمال العلاج، في المنزل.
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية
استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية

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عمرو أديب طارق يونس الحكاية

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