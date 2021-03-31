استقرار الحالة الصحية لطارق يونس رئيس تحرير برنامج الحكاية

خضع طارق يونس المشرف العام ورئيس تحرير برنامج الحكاية مع عمرو أديب المذاع على قناة mbc masr، ظهر الثلاثاء، ل جراحة ناجحة لاستصال المرارة بمستشفى الشروق بالمهندسين، بعد معاناة استمرت مع الآم اصابة المرارة لأكثر من عامين.



