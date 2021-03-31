"الفجر" تنشر صور تجهيزات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

يُعد موكب المومياوات الملكية هو الحدث الأثري الأبرز على الساحة خلال الفترة الحالية، وهو حدث وصفه المراقبون بالعالمي، نظرًا لاهتمام العالم كله بعملية نقل مومياء 22 ملكًا وملكة من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.





والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية صور خاصة لعدد من التجهيزات داخل وخارج المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وهو المتحف الذي سيستقبل المومياوات الملكية يوم السبت 3 أبريل المقبل.





وتتمثل التجهيزات في بوابات عليها شعار الموكب، إضافة لاستاندات إضاءة عملاقة حيث سيتمتع الموكب بنظام إضاءات مبهر للغاية مما أظهرته البروفات.





وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن أسعار تذاكر الدخول للمتحف ستكون 60 جنيها للزائر المصري، و30 جنيهًا للطالب المصري، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.





وأعلنت الوزارة أن افتتاح المتحف سيكون يوم 3 أبريل وهو متوافق مع يوم موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة، وسيتم إتاحة زيارة المومياوات يوم 18 أبريل، والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.





كما قررت الوزارة عمل تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.



