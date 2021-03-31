البدري: كوكا طلب الانضمام لمنتخب مصر





أثنى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز جدًا وكان يتمنى انضمامه لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري.





وقال البدري في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن كوكا تواصل معه هو ومحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وأكد أنه سيتعافى من إصابته ويمكنه الانضمام للفريق القومي، لكن الجهاز الفني رفض المجازفة بكوكا وهو ما يحدث مع جميع اللاعبين مثل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي كان يعاني من شد في الظهر ورفض الجهاز الفني المغامرة به في لقاء جزر القمر بالجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا.





ولفت إلى أنه تواصل مع حمدي فتحي لاعب الأهلي للاطمئنان عليه وقال له إن هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها داخل المنتخب لكن الفترة المقبلة ستكون أفضل للاعب.





وجه البدري رسالة إلى جميع اللاعبين بضرورة العمل بجد واجتهاد مع فرقهم لكن دون الحديث عن أحقيتهم في الانضمام لمنتخب مصر لأنه لا يعقل أن يختار اللاعب نفسه ضمن قائمة المنتخب.



