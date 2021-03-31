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رفضت حبه فضربها بساطور.. قصة أمل ضحية الغرام في الفيوم
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:43 ص
أحمد تيتو
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شهدت مدينة الحمام بمحافظة مطروح حادثة مفجعة هزت أرجاء المدينة حيث اعتدى شاب في وسط النهار على فتاة تدعى "أمل"، بآله حادة (ساطور) في أحد الشوارع الجانبية مستغلا عدم وجود مارة بهذا الشارع، ما أسفر عن إصابتها بجرح كبير بالرأس وتهتك بيديها وقام بالهرب.
وحمل الأهالي الفتاة وتوجهوا بها إلى مستشفى الحمام المركزي، حيث خضعت للإسعافات الأولية اللازمة، وتم وضعها تحت الرعاية الطبية.
وأصيبت الفتاة بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سنتيمترات، وعرضه ثلاثة سنتيمترات، وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسري حسب تقرير الأطباء.
وتعود الواقعة عصر الثلاثاء، في أثناء خروج (أمل) من الدرس وهي في الصف الأول الثانوي وأثناء ااقترابها من منزلها قام شاب سائق "توكتوك" كان قد تقدم لخطبتها مسبقا، وتم رفضه، فتعمد مضايقتها وترديد كلمة "بحبك"، فتركت الشارع وحاولت أن تمر من شارع آخر فضربها بالساطور في الرأس، وعندما استدارت له ضربها في وجها ومدت يدها لتنقذ نفسها ضربها ضربة ثالثة قطعت جزء من يدها اليسري.
وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحمام القبض على الشاب وسيتم عرضه على النيابة.
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