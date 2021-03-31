رفضت حبه فضربها بساطور.. قصة أمل ضحية الغرام في الفيوم

شهدت مدينة الحمام بمحافظة مطروح حادثة مفجعة هزت أرجاء المدينة حيث اعتدى شاب في وسط النهار على فتاة تدعى "أمل"، بآله حادة (ساطور) في أحد الشوارع الجانبية مستغلا عدم وجود مارة بهذا الشارع، ما أسفر عن إصابتها بجرح كبير بالرأس وتهتك بيديها وقام بالهرب.





وحمل الأهالي الفتاة وتوجهوا بها إلى مستشفى الحمام المركزي، حيث خضعت للإسعافات الأولية اللازمة، وتم وضعها تحت الرعاية الطبية.





وأصيبت الفتاة بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سنتيمترات، وعرضه ثلاثة سنتيمترات، وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسري حسب تقرير الأطباء.





وتعود الواقعة عصر الثلاثاء، في أثناء خروج (أمل) من الدرس وهي في الصف الأول الثانوي وأثناء ااقترابها من منزلها قام شاب سائق "توكتوك" كان قد تقدم لخطبتها مسبقا، وتم رفضه، فتعمد مضايقتها وترديد كلمة "بحبك"، فتركت الشارع وحاولت أن تمر من شارع آخر فضربها بالساطور في الرأس، وعندما استدارت له ضربها في وجها ومدت يدها لتنقذ نفسها ضربها ضربة ثالثة قطعت جزء من يدها اليسري.



