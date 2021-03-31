ترميم متحف "يوري غاغارين" بروسيا

منحت الحكومة الروسية مجمّع "يوري غاغارين" التذكاري في مدينة غاغارين الروسية وضعا قانونيا فدراليا.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لأول رحلة فضائية قام بها يوم 12 أبريل المواطن السوفيتي، يوري غاغارين.

وقال إن مجمّع "يوري غاغارين" في مقاطعة سمولينسك سيكتسب يوم 12 أبريل المقبل وضعا قانونيا فدراليا رسميا ويصبح بذلك ملكية حكومية وليست ملكية محلية لمحافظة سمولينسك. وسيتلقى المجمع الأموال اللازمة لترميمه وصيانته من وزارة الثقافة الروسية.





وقال الناطق إن عملية ترميم المجمّع تقضي بعد انتقاله إلى ملكية الدولة بترميم منزل والدي يوري غاغارين ومنزل آخر حيث أمضى غاغارين أيام الطفولة، فضلا عن ترميم متحف "أول رحلة للإنسان إلى الفضاء".





وقال الناطق إن وزارة الثقافة الروسية ستتولى بعد انتهاء عملية الترميم إنشاء مبنى جديد لمجمع "يوري غاغارين" التذكاري في مدينة غاغارين.





ونقل المكتب الصحفي لوزارة الثقافة الروسية عن مساعدة وزيرة الثقافة، آلا منيلوفا، قولها:" إننا نعوّل على أن يفتح نيل المتحف للوضع القانوني الفدرالي إمكانات جديدة للمزيد من الأنشطة الثقافية والتنويرية في شتى المجالات ويشجع السياحة المحلية والدولية في المنطقة.





ويذكر أن القرار الحكومي الخاص بمنح متحف "يوري غاغارين" الوضع القانوني الفدرالي جاء بمرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.