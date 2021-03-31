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حسام البدري يعلق على تصرف النني مع محمد صلاح

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يحتاج ثلاث أسابيع أو أسبوعين على الأقل قبل معسكر يونيو لتجميع اللاعبين المحليين وخوض مباراة ودية قبل التوقف الدولي.

وقال البدري في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إنه تواصل مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة من أجل الاتفاق على عقد اجتماع في حضور محمد بركات مدير المنتخب لمناقشة كيفية توفير وقت لمنتخب مصر حتى يستعد جيدًا للتوقف الدولي في يونيو.

وأشاد البدري بتصرف محمد النني وتنازله عن شارة القيادة لمحمد صلاح ويعكس العلاقة المميزة بين الثنائي، مشيرًا إلى أن ارتداء صلاح شارة قيادة منتخب مصر أمر رائع.

وأشار إلى أن محمود كهربا لاعب الأهلي كان ضمن حساباته لمعسكر مارس لكن عقوبته في الأهلي أدت لاستبعاده وهذا عُرف في منتخب مصر تحت قيادته سواء مع كهربا أو أي لاعب يتعرض لأي موقف.

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