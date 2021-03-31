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ميدو يطالب إدارة الزمالك بالانسحاب من دوري كرة السلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إدارة نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة دوري السوبر لكرة السلة المصري، وذلك بعد الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية بسبب مباراة القمة أمام الأهلي، والتي تم إلغاؤها، لحضور الجماهير.

ووجه ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، التحية للواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بعد رفضه لإقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسلة والإصرار على عدم رحيل أساطير الزمالك من الصالة.

وتابع ميدو، "أُطالب اللواء عماد عبد العزيز بالانسحاب من بطولة دوري السوبر لكرة السلة".
 
يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة السلة، كان أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.

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