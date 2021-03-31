الأهلي يكشف موعد وصول بعثة الفريق إلى السودان

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، ان بعثة الاحمر سوف تتوجه إلى السودان غدا على متن طائرة خاصة.





وقال الدرندلي لبرنامج الماتش: "بعثة الأهلي تطير الي السودان غدا بطائرة خاصة ومسحة اللاعبين سلبية"





وأكد: تجمعنا علاقات طيبة بدولة السودان الشقيق ونتمنى حسم التأهل وتقديم مباراة جيدة.





وأشار: هناك ترتيبات مستمرة مع السفير المصري في السودان قبل سفر الأهلي الي السودان.





وأتم الدرندلي حديثه قائلا: وليد سليمان سوف يرافق بعثة الأهلي إلى السودان.



