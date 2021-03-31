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الأهلي يكشف موعد وصول بعثة الفريق إلى السودان
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:55 ص
حسام مجدي
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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، ان بعثة الاحمر سوف تتوجه إلى السودان غدا على متن طائرة خاصة.
وقال الدرندلي لبرنامج الماتش: "بعثة الأهلي تطير الي السودان غدا بطائرة خاصة ومسحة اللاعبين سلبية"
وأكد: تجمعنا علاقات طيبة بدولة السودان الشقيق ونتمنى حسم التأهل وتقديم مباراة جيدة.
وأشار: هناك ترتيبات مستمرة مع السفير المصري في السودان قبل سفر الأهلي الي السودان.
وأتم الدرندلي حديثه قائلا: وليد سليمان سوف يرافق بعثة الأهلي إلى السودان.
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