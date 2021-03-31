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مصدر أمني ينفي شائعات تورط ضابطين وبرلماني في تدمير إحدى الشركات الصناعية
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:58 ص
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من إدعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطي شرطة في ذلك، وتسببهم في قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.
وأكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفي المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلًا، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.
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