Advertisements

تارا عماد: أراهن على مسلسل "موسى" هذا العام

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت الفنانة الشابة تارا عماد، أن سلسل "موسى" من المسلسلات التي أراهن عليها هذا العام،مضيفة: "أنا متحمسة له جدا".

وأضافت في تصريحات صحفية،: "قمت بالعمل على نفسي جدا لأنه دور مختلف وشخصية صعيدية وأنا أحب الأعمال الصعيدية جدا، وكنت أتمنى أن أكون جزءا من هذه الأعمال وهذه أول مرة أقوم بدور صعيدي".

وأشارت إلى أن حلمها كان أن تعرض علي مثل هذه الأدوار لأنها تحب اللهجة والعادات الصعيدية جدا وتعشق الصعايدة.

ولفتت إلى أن المخرج محمد سلامة هو من رشحها للعمل وعندما اتصل بها  قالت له "أيوه معاكم" وكتابة العمل جميلة جدا للأستاذ ناصر عبدالرحمن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل دراما تارا عماد

أخبار تهمك

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 18 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفتح النار على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

انتهاء الـ5 حلقات الأولى من مسلسل محمد إمام

مجدي الهواري يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من "الشارع اللي ورانا"

ملخص واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12 للفنانة ياسمين عبدالعزيز والقنوات الناقلة ومواعيد العرض | مسلسلات رمضان 2020 (يسرا تتهم غالية بخطف خطيبها)

تارا عماد تشارك جمهورها لقطات من دورها في "ونحب تاني ليه"

"ونحب تانى ليه" الحلقة 20.. تارا عماد تعترف لكريم فهمى بحبها

بالضفيرة.. تارا عماد تتألق على الريدكاربت في الجونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

01:58 ص

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان