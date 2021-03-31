تارا عماد: أراهن على مسلسل "موسى" هذا العام

أكدت الفنانة الشابة تارا عماد، أن سلسل "موسى" من المسلسلات التي أراهن عليها هذا العام،مضيفة: "أنا متحمسة له جدا".

وأضافت في تصريحات صحفية،: "قمت بالعمل على نفسي جدا لأنه دور مختلف وشخصية صعيدية وأنا أحب الأعمال الصعيدية جدا، وكنت أتمنى أن أكون جزءا من هذه الأعمال وهذه أول مرة أقوم بدور صعيدي".

وأشارت إلى أن حلمها كان أن تعرض علي مثل هذه الأدوار لأنها تحب اللهجة والعادات الصعيدية جدا وتعشق الصعايدة.

ولفتت إلى أن المخرج محمد سلامة هو من رشحها للعمل وعندما اتصل بها قالت له "أيوه معاكم" وكتابة العمل جميلة جدا للأستاذ ناصر عبدالرحمن.