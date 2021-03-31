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غدًا.. غلق مزلقان السكة الحديد بمنطقة الدكمي لمدة 17 ساعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقه مزلقان السكة الحديد بمنطقة الدكمي، غدًا الخميس، وذلك لأعمال تمديد كابلات الإشارة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الآمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقه الدكمي لمده 17 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء يوم غد الخميس الموافق 2021/4/1 وحتى الساعة 3 مساء يوم الجمعة الموافق 2021/4/2 على أن يكون العمل دون تعطيل حركة المرور. 

ونوهتال محافظة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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