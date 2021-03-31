أمير عزمي: المطالبة بخروج نجوم الزمالك من مباراة كرة السلة "عيب"

علق أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة مباراة القلعة البيضاء أمام الأهلي في دوري السوبر لكرة السلة، التي تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهير، أول أمس الإثنين.





وأوضح أمير عزمي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه كان ضمن الحضور في مباراة الأهلي والزمالك بكرة السلة والتي أُقيمت في صالة القلعة الحمراء من قبل، مشيرًا إلى أن خالد بيبو نجم الأهلي كان متواجدًا في اللقاء، بالإضافة إلى عدد من الجماهير.





وتابع، "عيب أن يطلب الأهلي رحيل نجوم الزمالك الكبار من صالة مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة، جاءوا لمشاهدة المباراة بكل احترام، فأين المشكلة".





جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.



