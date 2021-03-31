جاستن بيبر يخلد أغنيته الجديدة بوشم جديد على جسده





قام مغني الراب الكندي جاستن بيبر، برسم وشم جديد على جسده، تكريما لأغنيته الجديدة التي أصدرها "Peaches"، وشارك صورته مع متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام".









ووضع جاستن بيبر صورته أثناء رسم وشم فاكهة الخوخ على رقبته، تكريما لألبومه الأخير تحت عنوان "Justice"، بجانب وشم يحمل كلمة "إلى الأبد".









ولاقت الصورة إعجاب حوالي 2.96 مليون متابع، أيدوا ما قام به بيبر وأشادوا بتعليقات إيجابية عن الوشم.









فيما قامت والدة بيبر بالتعليق على صورته وكتبت: "ألا تكفيك بعد؟!".







