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جاستن بيبر يخلد أغنيته الجديدة بوشم جديد على جسده

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
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قام مغني الراب الكندي جاستن بيبر، برسم وشم جديد على جسده، تكريما لأغنيته الجديدة التي أصدرها "Peaches"، وشارك صورته مع متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام".


ووضع جاستن بيبر صورته أثناء رسم وشم فاكهة الخوخ على رقبته، تكريما لألبومه الأخير تحت عنوان "Justice"، بجانب وشم يحمل كلمة "إلى الأبد".


ولاقت الصورة إعجاب حوالي 2.96 مليون متابع، أيدوا ما قام به بيبر وأشادوا بتعليقات إيجابية عن الوشم.


 فيما قامت والدة بيبر بالتعليق على صورته وكتبت: "ألا تكفيك بعد؟!".


ويمتلك بيبر الكثير من الوشوم على جسده، وهو راض عنها جميعا وليس نادما على أي واحد منها، وفقا لقوله.


وصدر الألبوم السادس لبيبر، "Justice"، في 19 مارس/ آذار الجاري، ويضم أغنية "Peaches" التي حققت حوالي 50 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب في ظرف صغير منذ طرحها.

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