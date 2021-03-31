مدرب المنتخب: منزعج مما حدث مع نجوم الزمالك في مباراة السلة

علق أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، على قرارات اتحاد اللعبة المحلي، بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهير، أول أمس الإثنين.





وأوضح مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "القرار الرسمي من اتحاد السلة كان ينص على إقامة جميع المباريات بدون جمهور ولكن لم يكن يتم تطبيقه، وهذا السبب الرئيسي للمشكلة التي حدثت بمباراة الأهلي والزمالك".





وتابع، "بعيدًا عن اللوائح وخلافه، أنا منزعج جدًا من التعامل مع نجوم الزمالك مثل الجمهور، وطلب رحيلهم من صالة مباراة الأهلي والزمالك بالسلة، شيكابالا وحازم إمام وهشام يكن ليسوا مثل الجمهور".





جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.



