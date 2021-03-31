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"200 متر" الفلسطيني يفوز بجائزة مهرجان القدس للسينما العربية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فاز الفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان القدس للسينما العربية في دورته الأولى.


ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، فيما نوهت اللجنة بالفيلم المغربي "نساء الجناح ج" للمخرج محمد نظيف.


وفي فئة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "ستاشر" للمخرج المصري سامح علاء، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الفلسطيني "في المختبر" إخراج لاريسا صنصور.


ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم اللبناني "أمي" للمخرج وسيم جعجع.


وفي فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بالجائزة فيلم "تحت التحت" إخراج سارة قصقص من لبنان، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الفلسطيني "إبراهيم إلى أجل غير مسمى" إخراج لينا العبد.


وأقيم حفل ختام المهرجان وإعلان الجوائز بالمسرح الوطني الفلسطيني/الحكواتي، وشمل عرض الفيلم المصري "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي وإخراج أمير رمسيس.

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