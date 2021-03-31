Advertisements

نجم الأهلي: قرار اتحاد السلة غير دقيق ولا يجب منع نجوم الزمالك من حضور المباراة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أكد هاني عبد المنعم نجم الأهلي السابق بكرة السلة، أنه كان حاضرًا في مباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والزمالك الأولى، والتي أقيمت في صالة القلعة الحمراء.

وأشار هاني عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن المباراة الأولى كانت بحضور جماهيري، موضحاً أنه من حق نجوم الزمالك الحضور في مباراة فريقهم في أي توقيت.

واستكمل، "لا يجب أن يتم اعتبار نجوم الزمالك كباقي الجماهير، وعيب أن يتم المطالبة برحيلهم من الصالة".

وتابع، "طالما أنه لم يتم تطبيق اللائحة بحذافيرها منذ بداية الموسم، لا يجب أن يتم تطبيق العقوبات بناءًا عليها، ولذلك قرار اتحاد السلة بمُعاقبة الزمالك لحضور لاعبيه القدامي غير دقيق".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.

أخبار تهمك

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 19 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

01:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان