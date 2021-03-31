نجم الأهلي: قرار اتحاد السلة غير دقيق ولا يجب منع نجوم الزمالك من حضور المباراة

أكد هاني عبد المنعم نجم الأهلي السابق بكرة السلة، أنه كان حاضرًا في مباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والزمالك الأولى، والتي أقيمت في صالة القلعة الحمراء.





وأشار هاني عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن المباراة الأولى كانت بحضور جماهيري، موضحاً أنه من حق نجوم الزمالك الحضور في مباراة فريقهم في أي توقيت.





واستكمل، "لا يجب أن يتم اعتبار نجوم الزمالك كباقي الجماهير، وعيب أن يتم المطالبة برحيلهم من الصالة".





وتابع، "طالما أنه لم يتم تطبيق اللائحة بحذافيرها منذ بداية الموسم، لا يجب أن يتم تطبيق العقوبات بناءًا عليها، ولذلك قرار اتحاد السلة بمُعاقبة الزمالك لحضور لاعبيه القدامي غير دقيق".





جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.



