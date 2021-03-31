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عاجل.. قراصنة روس يسرقون آلاف الرسائل من الخارجية الأمريكية
الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:48 ص
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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل، عن صحيفة "بوليتيكو"، قولها إن وزارة الخارجية الأمريكية، تعرضت لقرصنة خلال العام الماضي 2020.
وكشفت الصحيفة، أن قراصنة روس سرقوا آلاف الرسائل الإلكترونية للخارجية الأميركية في عام 2020.
وأوضحت الصحيفة أن الرسائل المقرصنة تابعة لقسمي الشؤون الأوروبية والأوراسية في الخارجية الأميركية.
يذكر أن الولايات المتحدة دائما ما تتهم كل من روسيا والصين وإيران بشن هجمات إلكترونية عليها، أو التدخل في الانتخابات من خلال هجمات وحملات إلكترونية منظمة.
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