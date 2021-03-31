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فنانة مشهورة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها اللقاح

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:45 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من تلقيها جرعتي لقاح "فايزر" حسب قولها.

وأبدت فاطمة الصفي اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية، مؤكدة أنها "تعيش بمفردها ولم تخالط أحدا كي ينقل لها الإصابة".

وأكدت الصفي عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح، متابعة "سألني الطبيب ما الذي تشعرين به قلت له لا شيء، وقال لي مستحيل يطلع إيجابي من اللقاح".

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