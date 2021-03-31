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نائب اتحاد السلة تعليقًا على عقوبة الزمالك: البعض يعيش في نظرية المؤامرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن القرارات التي صدرت أمس الثلاثاء، بشأن مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة التي تم الغاؤها، وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.

وقال عبدالمطلب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المباراة الوحيدة التي تم إقامتها بحضور جماهيري بعد قرار منع الجماهير، هي مباراة الزمالك والاتحاد بالإسكندرية، والمباراة توقفت بالفعل 45 دقيقة لتفريغ الملعب كما طلب مراقب المباراة من مسئولي الاتحاد".

وتابع، " نادي الاتحاد تربطه علاقة جيدة مع الزمالك، وتم الاتفاق على استمرار المباراة بجمهور بموافقة الطرفين ولم يكن هناك أي مشكلة".

وتابع، "مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت بحضور جماهيري كانت قبل قرار منع حضور الجماهير".

واستكمل، "نرحب بحضور نجوم كرة القدم لصالات كرة السلة هذا شرف لنا ويزيد من شعبية اللعبة، ولو تم حدوث نفس أزمة مباراة الأهلي والزمالك في صالة الأهلي كُنا سنتخذ نفس القرارات، البعض يعيش في نظرية المؤامرة".

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