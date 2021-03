هل يرحل موسيماني؟.. عرض مغري لمدرب الأهلي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، قد يرحل لتدريب منتخب بلاده.





وكشفت صحيفة four four two الإنجليزية: إن موسيماني هو الأنسب لتدريب منتخب جنوب أفريقيا الأول، خاصةً بعد إخفاق "البافانا بافانا" في تصفيات أمم أفريقيا، وعدم بلوغه لنهائيات الكان 2022 بالكاميرون.





وأضافت: لكن هناك صعوبة في رحيل موسيماني عن المارد الأحمر، بسبب الملايين التي يتقاضاها شهريًا.





وكان منتخب جنوب أفريقيا خسر في الجولة الأخيرة، من التصفيات أمام السودان بهدفين نظيفين، ليتأهل الأخير رفقة منتخب غانا متصدر المجموعة الثالثة.





يذكر ان موسيماني تولي تدريب الأهلي في شهر أكتوبر 2020، وحصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب حصده الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.