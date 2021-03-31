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ميلان يستقر على تمديد عقد إبراهيموفيتش

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان نادي ميلان استقر على تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم الروسونيري، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إن ميلان يرغب في الإبقاء على زلاتان إبراهيموفيتش، وسيتقاضي نفس قيمة عقده الأخير، والتي تقدر بحصوله على 7 ملايين يورو سنويًا.

وأشارت: ان الروسونيري يقدر قيمة السلطان الذي قدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي،بالإضافة إلي عودته إلي منتخب السويد قبل بطولة يورو 2020 في الصيف الحالي، دليل على عدم نيته في الإعتزال في الوقت القريب.

وكان إبراهيموفيتش صرح في وقت سابق، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع ميلان بشأن توقيع عقدٍ جديد، ومواصلة مشواره مع الميلان.

يذكر ان صاحب الـ 39 عامًا انتقل إلي ميلان في يناير 2020 لمدة موسم ونص، قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في صفقة انتقال حر.

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