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صدمة وراء استبدال محمد الشناوي في لقاء المنتخب أمام جزر القمر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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صرح أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر، ان سبب تبديل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، والنادي الأهلي بين شوطي مباراة جزر القمر، بسبب الإصابة.

وكان منتخب مصر سحق جزر القمر أمس الإثنين برباعية نظيفة، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتحدث أيمن طاهر في تصريحات إذاعية: ان الشناوي اشتكى من آلام خفيفة بين شوطي مباراة مصر وجزر القمر وفضلنا إراحته، خاصةً بعد التقدم بفارق 4 أهداف في الشوط الاول.

ويأمل النادي الأهلي من شفاء الشناوي قبل مواجهة المريخ السوداني، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

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