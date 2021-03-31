محمد صلاح يتحدث عن مواجهة ريال مدريد

تحدث النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن مواجهة ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال صلاح في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية: "أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور".





وتابع: "لم أهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم يشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة".





وأتم: "لا أنشغل بالمباراة النهائية في كييف عام 2018، كل ما أفكر به هو الفوز والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث خلال مواجهة الفريقين العام الجاري لن يغير مما حدث في كييف".



