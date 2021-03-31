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تعليق قوي من محمد صلاح على مواجهة راموس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على مواجهة النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث صلاح في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية، بشأن الانتقام من سيرجيو راموس، رد ضاحكا: "لقد انتهى الأمر، لا أفكر في ذلك، بل أركز مع فريقي، كل لاعب يفكر في فريقه وكيفية تحقيق الفوز".

وتابع: "ما تغير في ليفربول عن مباراة 2018 أننا أصبحنا أبطال، لقد فزنا بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، إنه تغيير كبير، لقد رحل عن ريال مدريد لاعبون كبار مثل كريستيانو رونالدو، الذي يعد الأفضل في تاريخهم بفضل أهدافه العديدة، ولكنهم في الوقت نفسه تعاقدوا مع هازارد، لكنه لم يكن محظوظا وأصيب أكثر من مرة".

وأتم: "الفريق الإسباني تأهل لدور الثمانية ويضم بين صفوفه لاعبين بارزين رغم أنهم افتقدوا كثيرا لأهداف رونالدو، وهنا لا أقصد من الأفضل بين كريستيانو وهازارد، ولكننا في جميع الأحوال مستعدون لهذه المواجهة".

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