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مدرب الزمالك تعقيبًا على قرارًا اتحاد السلة: لماذا يتم التفرقة؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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عقب ياسر عبد الوهاب مدرب فريق الزمالك لكرة السلة، على قرارات الاتحاد المصري للعبة، التي صدرت أمس الثلاثاء، باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة التي تم إلغاؤها، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.

وقال ياسر عبدالوهاب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كان من الممكن تجاوز أزمة مباراة الأهلي والزمالك واستمرار المباراة، لقد قمنا بإخراج الجمهور فلماذا لم يلعب؟".

واستكمل حديثه، "لعبت أمام الأهلي والاتحاد بجمهور ولم أعترض، فلما التفرقة إذن؟".

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