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ميدو ينتقد ثنائية النني وطارق حامد ويشيد بمهاجم الأهلي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، ثنائية طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "النني وطارق حامد مينفعش يلعبوا جنب بعض".

فيما أشاد بمستوى وقدرات محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيراً إلى أنه يمتلك ميزة ليست موجودة عند أي لاعب في مصر، حيث أنه يلعب بقدمه اليسرى مثل اليمنى بنفس الكفاءة.

جدير بالذكر أن الثلاثي شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، حيث انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف، والثانية بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

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