موعد مباراة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة والربع عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي توتنهام هوتسبير يحتل المركز السابع فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر.



