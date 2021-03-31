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نائب رئيس الزمالك: لا نقبل بإهانة نجومنا ولن نترك حقوقنا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، على قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة، على خلفية أحداث مباراة دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والزمالك، والتي ألغيت لوجود الجماهير.

وأشار هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أنه كان هناك إصرار على إثارة أزمة في مباراة الأهلي والزمالك بكرة السلة، وطالبوا برحيل شيكابالا تحديدًا من الصالة.

وتابع، "إدارة الزمالك لا تقبل بإهانة أي نجم من نجوم الزمالك، كان من المستحيل أن نسمح بخروج أحد نجوم الزمالك من صالة كرة السلة داخل النادي، هذا أمر غير مقبول".

واستكمل، "رحبنا بدخول أعضاء مجلس إدارة الأهلي، ومرافقيهم الغير أعضاء دون افتعال أزمة خلال مباراة قمة السلة".

واضاف، "نادي الزمالك لن يترك حقوقه، الأهلي هو من أصر علي عدم لعب قمة السلة، فكيف يتم عقاب نادي الزمالك".

واستكمل، "كان هناك إصرار من مراقب قمة السلة لإلغاؤها رغم أن الأهلي هو من رفض خوض المباراة، ولا أعلم لماذا تم اتخاذ قرارات اتحاد السلة بتلك السرعة".

وأوضح، "جمهور الأهلي لم يخرج من الصالة، والمرافقين لمجلس الأهلي أيضًا لم نطلب خروجهم من صالة نادي الزمالك".


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.

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