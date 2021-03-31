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موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي برشلونة نظيره بلد الوليد يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز خلف المتصدر فريق أتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد.

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