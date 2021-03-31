Advertisements

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على فريق المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي نظيره المريخ السوداني على قناة بين سبورتس 4، يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل، على ملعب الهلال بأم درمان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولي، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

أخبار تهمك

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 23 ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

وصية طبيب بني سويف المتوفى بعد أيام من زفافه: "خدوا بالكم من الغلابة" (صور)

منذ ساعة و نصف

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

ميدو يفتح النار على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:05 ص

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان