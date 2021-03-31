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تارا عماد: أخشى من الإصابة بكورونا.. واتبع الاحتياطات الوقائية أثناء التصوير

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة تارا عماد، إنها بالطبع تخاف جدًا على نفسها وعلى من حولها خاصة والدتها من عدوى فيروس كورونا، موضحة: "على قدر المستطاع آخذ احتياطاتي وألبس الكمامة في معظم الوقت سواء وأنا وحدي أو مع أي أشخاص".

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه أثناء التصوير يكون هناك احتياطات دائمة مثل ارتداء الكمامات وتعقيم الإستوديوهات طوال الوقت، وكذلك الغرف الخاصة بكل الممثلين.

 وعموما أنا أتبع الاحتياطات والتباعد الاجتماعي بقدر المستطاع وأتمنى أن تزول الغمة ولا يصاب أحد بالفيروس وأن يتم شفاء من أصيبوا بالفعل


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