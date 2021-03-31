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مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:37 ص
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نقلت قناة العربية الإخبارية، عن مستشار بهيئة قناة السويس، قوله إن التحقيقات بشأن سفينة "إيفرجيفين" البنمية، سوف تبدأ اليوم الأربعاء.
وقال المستشار بالهيئة، إن هذه القضية عالمية، والتحقيقات ستكون فيها على الملأ، مشددًا على أن التحقيق سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات المرشدين التابعين للهيئة أم لا.
وشدد على أنه إذا رفضت السفينة الاستجابة للتحقيقات ستصبح قضية مدنية.
هذا، وأثارت أزمة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، قلقا وتوترا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بسبب أهمية المجرى الملاحي العالمي، إضافة إلى تأثير هذه الأزمة على الأسعار عالميا.
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