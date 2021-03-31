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فيلم لمخرج روسي يتصدّر إيرادات شباك تذاكر دور السينما الأمريكية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
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تصدر فيلم المغامرات "لا أحد" الذي أخرجه إيليا نايشولر، الأسبوع الماضي، إيرادات شباك التذاكر في دور السينما الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ السينما الروسية.
وجاء على موقع شركة Box Office Mojo الأمريكية المتخصصة في حصاد الأفلام السينمائية أن فيلم" لا أحد" للمخرج الروسي الذي عرض خلال أيام 26 – 28 مارس في 2460 دارا سينمائية أمريكية حصد نحو 6.7 مليون دولار. وجنى الفيلم كذلك مبلغا قدره 5 ملايين دولار في بلدان أخرى لتبلغ إيراداته الإجمالية 11.7 مليون دولار.

يذكر أن فيلم "لا أحد" من إخراج الروسي، إيليا نايشولر هو أول فيلم روسي أحرز مثل هذا النجاح في الولايات المتحدة، مع العلم أن فيلم "مطلوب" للمخرج الروسي، تيمور بيكمامبيتوف، كاد أن يحقق عام 2008 مثل هذه النتيجة، لكن فيلم الكارتون الأمريكي "والّي" تقدم عليه قليلا آنذاك.



يذكر أن الشخصية الرئيسية في فيلم "لا أحد" هو مواطن بسيط قرر الانتقام من اللصوص الذين هاجموا منزله. وتتضمن بطولة الفيلم الممثل الروسي، أليكسي سيريابريكوف والممثلين الأمريكيين، بوب أودنكارك،  كريستوفر لويد، كوني نلسون.



وتقدر موازنة الفيلم بـ16 مليون دولار.

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