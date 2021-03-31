عاجل.. إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي بالنيجر

أفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، بوجود إطلاق نار كثيف بمحيط القصر الرئاسي في نيامي بالنيجر.





يذكر أن النيجر، هي بلد إفريقي، تقع في غرب أفريقيا، ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلًا من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق.



