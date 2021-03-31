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عاجل.. إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:13 ص
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أفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، بوجود إطلاق نار كثيف بمحيط القصر الرئاسي في نيامي بالنيجر.
يذكر أن النيجر، هي بلد إفريقي، تقع في غرب أفريقيا، ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلًا من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق.
وتعد النيجر أحد أفقر دول العالم وأقلها نموًا على الإطلاق؛ إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر.
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