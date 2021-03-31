حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 31 مارس 2021، طقسًا مائلًا للبرودة على كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل الصغرى 11 والعظمى 21 مع رياح معتدلة مع سحب متفرقة.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ومائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية وطقس لطيف على شمال الصعيد والرياح معتدلة وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدل بينما يكون الطقس بارد ليلا على جميع البلاد.





كما تنشط رياح شمالية غربية باردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون على سطح البحر المتوسط يرافقة حوض بارد في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على ( السلوم ومطروح وسيدي براني وظهيرهم الصحراوي حتي سيوة) يصاحبها سقوط الامطار، تتقدم تدريجيا مع الوقت تصل إلى الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم على المناطق السابق ذكرها تمتد إلى جميع محافظات شمال البلاد.





بيان بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19





درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 19





درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19





درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19





درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18





درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 19





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 17





درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 17





درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 20





درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19





درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 19





درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 19





درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21





درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21





درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20





درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 19





درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20





درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 20





درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 23





درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 21





درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16





درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 21





درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25





درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24





درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24





درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22





درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22





درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 22





درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23





درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24





درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 24





درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26





درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 27





درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 26





درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 25





درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27





درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27



